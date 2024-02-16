Минобрнауки подтвердило увольнение директора Института этнологии и антропологии Дмитрия Функа, о котором RTVI сообщил накануне. При этом в министерстве не сообщили причину увольнения и отказались комментировать ситуацию, сложившуюся в институте и будущее выборов директора.

«Исполняющим обязанности директора Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (ИЭА РАН) назначен доктор исторических наук, профессор РАН Алексей Загребин. Его кандидатура ранее была согласована с Российской академией наук», — сообщили в Минобрнауки RTVI.

Накануне источники в институте сообщили RTVI об увольнении директора института Дмитрия Функа, в поддержку которого в конце января выступило подавляющее большинство научных сотрудников, сообщивших об оказываемом на него давлении.

«Начиная с лета 2023 года целенаправленно в устной форме распространяется информация о скором отстранении от должности Д.А. Функа и приходе в Институт на роль исполняющего обязанности директора А.Е. Загребина, много лет назад — до ухода в политику — занимавшегося региональной финно-угорской историографией. Считаем эти информационные вбросы … и давление на директора нашего Института абсолютно неприемлемыми», — говорится в письме, под которым на сегодня подписались 132 сотрудника из порядка 180.

Ранее опрошенные RTVI сотрудники института связали сложившуюся вокруг Функа ситуацию с действиями бывшего директора института, а в настоящее время его научного руководителя, академика РАН Валерия Тишкова.

В запросе RTVI в министерство о сложившейся ситуации содержались следующие вопросы:

— По какой статье уволен Функ?

— Принималось ли во внимание открытое письмо сотрудников в защиту в Функа и как оценивают в министерстве ситуацию, сложившуюся в организации?

— Почему до сих пор не было объявлено о проведении выборов нового директора Института и когда планируется их проведение?

Ответов на них не поступило, вместо них приведены слова академика Тишкова о новом и.о. : «Алексей Егорович Загребин — не только известный ученый-этнолог, специалист по финно-угроведению, истории и этнографии народов Поволжья, но и прекрасный организатор науки. Он в свое время работал директором Удмуртского института истории, языка и литературы, избирался президентом Ассоциации антропологов и этнологов России. Алексей Егорович за годы научной деятельности подготовил много трудов, руководил научными проектами и программами в области национальной политики и межнациональных отношений. Это достойный человек и руководитель»