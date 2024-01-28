Землю ждет еще 10 тысяч лет относительно теплого периода, заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса (НЗК) станции «Восток» в Антарктиде.

По словам Козлова, сейчас планета находится в межледниковом периоде, который гарантирует 20 тысяч лет тепла. Из них 10 тысяч лет человечество уже прожило, отметил министр.

При этом климатолог Владимир Липенков, который занимался изучением этого вопроса, предупредил, что помимо естественных изменений климата есть антропогенное воздействие, способное «усугубить ситуацию», и температура будет «несколько выше, чем та, которая комфортна и которую мы хотели бы иметь».

«Нужно лучше понимать механизмы климатических изменений. Именно ледяной керн — [образец льда, который берут из полярных шапок в Антарктиде] — позволяет не просто восстанавливать климатическую историю Земли, но и изучать эти механизмы, а значит улучшать прогнозы будущих глобальных климатических изменений. Это наша задача», — подчеркнул климатолог.

В то же время на вопрос президента России Владимира Путина о том, есть ли шансы «нормально существовать» в ближайшие 10 тысяч лет, Липенков ответил утвердительно.

28 января в Антарктиде открыли новый зимовочный комплекс российской станции «Восток». Старт опытной эксплуатации НЗК дал глава государства. Открытие комплекса Путин назвал «знаменательным событием» для всей страны.

«Знаю, что там, на станции, предусмотрены и соответствующие модули, связанные с поддержанием здоровья, спортивные модули, даже, по-моему, операционная там есть. Я исхожу из того, что этим не придется воспользоваться никогда, а вы будете пользоваться регулярно системами поддержания здоровья», — обратился российский лидер к полярникам.

Модульная конструкция рассчитана на 15 человек в зимовочный период и на 35 в сезонный. Комплекс состоит из пяти блоков — в них есть лаборатории, кухни, сауна, спортзал, медцентр с операционной, гараж, снеготаялка и другое. Все системы жизнеобеспечения в комплексе дублированы и рассчитаны на полностью автономное пребывание полярников в течение полярной зимы.