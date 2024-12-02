Сервисы доставки, в которых трудится 1,5 млн курьеров, отучили россиян ходить по магазинам и оттягивают здоровую рабочую силу из других секторов экономики. Об этом заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.

«Сервисы доставки оттягивают огромное количество трудовых сил и трудовых ресурсов. Может ли экономика наша себе это позволить?» — сказал Кузнецов (цитата по РБК).

В России насчитывается 1,5 млн курьеров — это «здоровые, физически сильные люди», отметил глава департамента. Еще около 500 тыс. человек работают упаковщиками, сборщиками заказов и задействованы на других позициях в инфраструктуре маркетплейсов.

При этом, по его словам, сервисы доставки убыточны, их работа поддерживается за счет дотаций инвесторов, площадок и других ресурсов.

«Рентабельность этого сегмента непонятна, плюс мы приучили значительную часть потребителей, точнее, не приучили, а отучили от банального навыка просто ходить по магазинам, то есть брать на себя функции того же самого курьера», — приводит слова Кузнецова ТАСС.

Сервисы доставки оттягивают рабочую силу из рентабельных и растущих секторов экономики, в том числе из производства, посетовал директор департамента. Он назвал дефицит кадров ключевой проблемой в промышленности и торговле.

«Богатство формируется где? Как известно из экономики — в промышленности. Как может быть, если курьер получает в Москве 120-150 тыс. руб.? Не говоря уже о том, что это больше, чем университетский профессор», — отметил Кузнецов.

Если не вмешаться, некоторые сегменты экономики могут стать нерентабельными, предупредил глава департамента. Он добавил, что ситуацию усугубляет активное использование в сервисах доставки самозанятых с полагающимися им налоговыми льготами. Впоследствии «кому-то придется решать» вопрос с пенсиями для этих работников.

«Это вопрос не просто несправедливости, а вопрос того, что влечет последствия в целом для экономики», — пояснил представитель Минпромторга.

По данным платформы «Мигрант Сервис», которые приводил в сентябре Forbes, профессия курьера возглавила топ-10 самых высокооплачиваемых рабочих специальностей в России. Максимальная зарплата разносчиков заказов на конец первого полугодия составила 155 тыс. рублей.