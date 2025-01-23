Декретные выплаты студенткам, обучающимся на очном отделении, предложили увеличить в десять и более раз — до 74,9 — 235,4 тысячи рублей в зависимости от размера прожиточного минимума региона. Соответствующий законопроект разработал Минтруд.

Сейчас размер декретных, которые получают студентки, зависит от стипендии, которая в среднем по России составляет около 2—5 тысяч рублей в месяц, поэтому молодые мамы могут рассчитывать на выплату в размере 9,3—23,3 тысяч рублей. Пособия студенткам выплачивают образовательные организации из федерального и регионального бюджетов.

Если проект Минтруда будет одобрен законодателями размер стипендии уже не будет браться в расчет. Как говорится в пояснительной записке к документу, жительницы Липецкой и Тамбовской областей, где в 2025 году наименьший прожиточный минимум в 16 тысяч рублей, смогут получить декретные выплаты в 74,9 тысяч рублей. В то же время на Чукотке, где прожиточный минимум составляет 50 тысяч рублей, молодым мамам будет полагаться 235,4 тысяч рублей.

Как прогнозируют в Минтруде, на реализацию законопроекта в первый год потребуется выделить из федерального бюджета 631,4 млн рублей, что позволит выплачивать повышенное пособие 7 тысячам студенток, которые проходят очное обучение.

Минтруд уже разместил законопроект для общественного обсуждения и планирует внести его в Госдуму в весеннюю сессию. Документ подготовлен по поручению президента, поэтому он может быть принят в приоритетном порядке и вступить в силу уже к сентябрю.