Более 90 человек, в том числе пятеро детей, пострадали в результате столкновения двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерове, один человек погиб. По предварительным данным, причиной произошедшего стал отказ тормозной системы, отмечает NGS42.

По сообщению издания, трамвай № 10 около 07:30 утра (03:30 по московскому времени) потерял управление и поехал с горы на Логовом шоссе вниз. По дороге он набрал скорость около 80 км/ч, из-за чего люди, стоявшие у дверей трамвая, «в буквальном смысле слова вылетали из транспорта на проезжую часть». После этого он столкнулся с другим вагоном.

«По оперативным данным, в ДТП с трамваями на Кузбассе пострадали 90 человек, в том числе пять детей. 78 пострадавших доставлены в три больницы Кемерово», — сказал помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов (цитата по «Интерфаксу»).

Агентства РИА Новости и «Интерфакс» сообщают со ссылкой на источник в экстренных службах, что число пострадавших превысило 100. Источник «Интерфакса» отметил, что 31 человек, получивший травмы, осмотрен и отпущен домой, 61 — находится на осмотре.

По словам Кузнецова, проводятся необходимые обследования, исходя из состояния, врачи принимают решение о необходимости госпитализации и оперативного лечения. Нескольких пациентов оперируют, 11 человек получили медпомощь амбулаторно, один человек погиб.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Встретимся с близкими погибшего. Семье окажем всестороннюю поддержку», — отметил глава города Дмитрий Анисимов.

Он подчеркнул, что состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает, кровь не требуется. В беседе с агентством ТАСС Анисимов отметил, что износ кемеровских трамваев составляет 80-90%, «они устаревшие, их возраст составляет до 40 лет».

Следственное управление СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК). Прокуратура Кемеровской области взяла на контроль расследование дела.

RT сообщает со ссылкой на Кемеровскую электротранспортную компанию (КЭТК), что рассматриваются две версии причин ДТП: техническая неисправность и человеческий фактор. Как подчеркивает RT, трамвай, выпущенный в 2012 году, был исправным, поломка могла произойти во время движения. Водитель — девушка 2000 года рождения — работает меньше года, однако нареканий к ней не было. Она находится в стационаре в состоянии средней тяжести.

Вместе с тем в пресс-службе КЭТК сообщили NGS42, что управление потерял вагон АКСМ-60102 белорусского производства, на момент аварии трамвай был в эксплуатации около 16 лет. Согласно открытым данным, их стали поставлять в Кемерово и другие города Кузбасса в 2011 году. При этом появившиеся в соцсетях комментарии о неудовлетворительном техническом состоянии трамвайного вагона не соответствуют действительности, заверили в КЭТК.

«Трамвайный вагон был выпущен на линию в 05 часов 58 минут 06 июня 2024 года полностью исправным, без замечаний в книге поезда и со стороны принявшего вагон водителя», — сообщили в пресс-службе (цитата по NGS42).