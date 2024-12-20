В Перу родился первый ребенок, зачатый с помощью нового экспериментального метода Fertilo, пишут издания Тechinsider и Business Wire. По мнению экспертов, эта технология является улучшенной версией метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

При технологии Fertilo, которую разработала компания Gameto, созревание яйцеклетки до необходимого этапа происходит вне тела женщины. Для процедуры задействуют специальные клетки поддержки яичников, которые получают из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека.

Как отмечают издания, технология ЭКО не может гарантировать женщине успешную беременность. При этом метод предполагает длительный курс гормональных инъекций, которые некоторые женщины переносят довольно болезненно. К тому же, ЭКО считается достаточно дорогостоящей процедурой.

В сравнении с ЭКО новая технология Fertilo призвана сократить курс гормонов почти на 80%, а период лечения будущей матери — с почти трех недель до трех дней, пишут издания.

По мнению разработчиков из Gameto, новая методика позволяет «преодолевать трудности традиционного ЭКО, такие как длительные циклы лечения, значительные побочные эффекты, а также эмоциональные и физические нагрузки». По словам врачей, рождение первенца при помощи новой технологии представляет собой «поворотный момент в науке о репродуктивном здоровье».

Новый метод оплодотворения уже разрешили в шести государствах: Перу, Австралии, Японии, Мексике, Аргентине и Парагвае.