Государства, в которых действует смертная казнь, приблизились к новому рекорду за последние десять лет. К такому выводу пришла правозащитная организация Amnesty International. Согласно докладу «Смертные приговоры и казни 2024», который попал в распоряжение RTVI, число исполненных приговоров в мире достигло максимума с 2015 года — так в прошлом году в 15 странах мира экзекуциям подверглись более 1500 человек. При этом 91% установленных казней приходится на Иран, Ирак и Саудовскую Аравию.

Где казнят

В 2024 году было зафиксировано 1518 казней — это максимальное число с 2015 года. Тогда казнили как минимум 1634 человек.

В то же время второй год подряд число стран, приводящих в исполнение смертные приговоры, остаётся на минимальном уровне за всю историю мониторинга. Вместе с тем Демократическая Республика Конго объявила о намерении возобновить казни, а военные власти Буркина-Фасо — о планах вернуть смертную казнь за общеуголовные преступления.

Пока же больше всего казнят на Ближнем Востоке.

В докладе отмечают, что именно «Иран, Ирак и Саудовская Аравия несут ответственность за рост числа казней во всём мире». В общей сложности на эти три страны пришлось 1380 экзекуций. Так, в Иране казнили, по меньшей мере, 972 человека — это на 119 больше, чем в 2023 году (853 казненных). Таким образом, на Исламскую республику пришлось 64% всех казней, которые удалось задокументировать.

В Саудовской Аравии число приведенных в исполнение приговоров, о которых известно, выросло вдвое — со 172-х до 345-ти, в Ираке — в четыре раза (с 16-ти до 63-х). В Йемене число казненных выросло за год с 15-ти до 38-ми.

Стали больше казнить и в США — такая тенденция там наблюдается после окончания пандемии коронавируса. В 2024 году смертные приговоры были исполнены в отношении 25 заключенных, в 2023-м — в отношении 24-х. Четыре штата США возобновили приведение смертных приговоров в исполнение, а Алабама утроила их ежегодное количество. При этом Соединенные Штаты — единственная из 57 стран-участниц ОБСЕ и единственная страна в своем регионе, где применялась смертная казнь.

«Вновь избранный президент Дональд Трамп неоднократно ссылался на смертную казнь как на способ защиты людей «от жестоких насильников, убийц и монстров». Его дегуманизирующие высказывания продвигали ложное представление о том, что смертная казнь оказывает уникальное сдерживающее воздействие на преступность», — говорят в Amnesty International.

В свою очередь, ранее Джо Байден, уходящий с президентского поста, отменил 93% смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.

Соединенные Штаты находятся между Сомали (не менее 34 казненных) и Египтом (13). За ними следуют Сингапур (9), Кувейт (6) и Оман (3).

В эти подсчёты не включены тысячи людей, которые, как предполагается, были казнены в Китае — как утверждает Amnesty International, там по-прежнему проводили больше всего казней в мире, но доступа к этой статистике нет. Также нет ее по Афганистану, Северной Корее, Сирии и Вьетнаму, «где, насколько известно, также активно применяют смертную казнь». Из-за вооруженного конфликта в Газе организация «не смогла получить надёжную и подтверждённую информацию» оттуда.

Как казнят

В докладе приводятся и самые частые в 2024 году способы приведения смертных приговоров в исполнение.

Один из самых распространенных — повешение, его практикуют в Египте, Иране, Ираке, Кувейте, Сингапуре и Сирии.

Также широко применялся расстрел (Китай, КНДР, Оман, Сомали, Йемен, Афганистан). По Афганистану Amnesty International в 2024 году не получала сообщений о судебных казнях путем забивания камнями. Однако представители движения «Талибан»*, которое пришло к власти в стране в 2021-м, публично заявляли, что публичное забивание камнями до смерти может проводиться в качестве наказания взрослых за внебрачные отношения по обоюдному согласию.

Смертельные инъекции практикуются в Китае, Вьетнаме и США. Также в Соединенных Штатах казнили через удушение газообразным азотом. Способ казни, который используют в Саудовской Аравии, — обезглавливание.

За что казнят

В целом более 40% казней 2024 года были приведены в исполнение за преступления, связанные с распространением наркотиков. Так, 52% казненных иранцев (505 человек) и 35% саудовцев (122 человека) были осуждены именно по этой статье.

«Казни за преступления, связанные с наркотиками, широко применялись в Китае, Иране, Саудовской Аравии, Сингапуре и, хотя подтвердить это не удалось, вероятно, во Вьетнаме», — заявляет генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Вот еще некоторые уголовные статьи, по которым выносились смертные приговоры:

Экономические преступления, такие как коррупция: Китай и Вьетнам.

Действия, рассматриваемые как преступления против религии, такие как «вероотступничество» или «богохульство»: Пакистан.

Сексуальные отношения вне брака между взрослыми людьми по обоюдному согласию, одного или противоположного пола: Йемен.

Изнасилование: Бангладеш, Египет, Индия, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия, Йемен.

Различные формы «государственной измены», «действий против национальной безопасности», «сотрудничества» с иностранной организацией, «шпионажа», «оспаривания политики лидера», участия в «повстанческом движении и терроризме», «вооруженном мятеже против государства или правителя» и других «преступлениях против государства» (независимо от того, привели они к гибели людей или нет): Иран, Саудовская Аравия и Йемен.

Так, двое приговоренных иранцев оказались участниками антиправительственных выступлений в защиту женщин, при этом один из них был «юношей с нарушением интеллекта», из которого показания выбивались под пытками, утверждает Amnesty International. Кстати, люди с психическими или интеллектуальными отклонениями были приговорены к смертной казни в таких странах, как Япония, Мальдивы и США.

В Ираке казни подверглись в основном по статьям о терроризме.

По меньшей мере, 8 человек — четверо в Иране и четверо в Сомали — были казнены за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет.

В некоторых странах в 2024 году смертные приговоры были вынесены, однако не приведены в исполнение. Среди них — Нигерия (не менее 186 приговоров), Бангладеш (165), Индия (139), Пакистан (117), Япония (3), Беларусь (1).

На сегодняшний день 113 стран полностью отменили смертную казнь, а в 145 странах она отменена законодательно или на практике. В 2024 году в Зимбабве подписали законопроект, отменяющий смертную казнь за общеуголовные преступления. Реформа закона о смертной казни в Малайзии также привела к тому, что более 1000 заключенных не будут лишены жизни.

* Организация признана террористической и запрещена в России.