Сотрудники правоохранительных органов белорусского города Могилева задержали трех из четырех участников рок-группы Nizkiz, записавшей «песню протестов» в 2020 году. Об этом сообщил телеграм-канал местной ГТРК «Могилев».

В его сообщении уточняется, что после массовых протестов музыканты покинули Беларусь, но недавно вернулись и теперь будут привлечены к ответственности. Судя по вышедшему на канале «Могилев» телесюжету, участников коллектива задерживали в их квартирах с привлечением сотрудников спецподразделения МВД.

Каждый из задержанных — солист группы Александр Ильин, барабанщик Дмитрий Холявкин и бас-гитарист Сергей Кульша — перед камерой сделал заявление о том, что заказ на создание песни «Правiлы» («Правила») был получен ими от «польского ресурса», и выразил раскаяние. Также музыканты заявили под запись, что позволили оппозиции воспользоваться их популярностью и манипулировать ими.

Рок-группа Nizkiz появилась в 2008 году в Могилеве и неоднократно принимала участие в музыкальных фестивалях в Беларуси, России и на Украине. В 2020 году участники коллектива выступили в поддержку оппозиционных активистов, которые пытались опротестовать результаты президентских выборов в республике — точнее, победу Александра Лукашенко.

Тогда же Nizkiz выпустила трек «Правiлы» и клип к нему, включив в видеоряд документальные кадры с протестных маршей в Минске и адресованные Лукашенко призывы уйти в отставку. Эта песня стала своего рода гимном белорусского протестного движения. После подавления протестов рок-группа в полном составе уехала из Беларуси и выступала в Европе.