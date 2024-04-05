Районный суд Кишинева признал «экстремистской символикой» черно-желто-белый флаг Российской империи. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте судебных инстанций. Таким образом суд удовлетворил запрос Генпрокуратуры, Минюста и Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы.

«Обнаружен экстремистский характер флага с горизонтальными черно-желто-белыми линиями», — говорится в постановлении кишиневского суда от 3 апреля.

В судебном решении не объясняется, в чем именно заключается экстремистский характер флага Российской империи.

Телеканал Tv8 утверждает, что черно-желто-белый флаг «используется русскими националистическими и монархическими организациями», а также его «можно заметить на фото российских солдат, воюющих на Украине».

Решение суда пока не вступило в силу, его можно обжаловать в течение 30 дней в Апелляционной палате Кишинева, отмечает TVR.

Черно-желто-белый флаг был официальным государственным символом Российской империи с 1858 по 1896 годы. Его также называли «флагом романовских цветов» и «гербовым флагом Российской империи». В настоящее время этот флаг в основном используют националистические и монархические объединения и организации. В июле 2014 года партия ЛДПР предлагала вернуть России черно-желто-белый флаг и заменить им бело-сине-красный. Депутат Михаил Дегтярев говорил, что нынешний триколор был утвержден «в суматохе» и принимался без обсуждения с россиянами, тогда как имперский флаг «способен и сегодня объединить всех граждан России». По тогдашней оценке парламентария, замена флагов на зданиях и автомобилях чиновников обошлась бы в 15,5 млн рублей.

После начала военной операции на Украине Молдова ввела штрафы за публичную демонстрацию георгиевской ленты, а также символов Z и V, посредством которых выражается поддержка действий российских властей и военных. В случае с георгиевской лентой ограничение не касалось наградных планок и лент орденов. Позднее Конституционный суд Молдовы постановил, что привлекать к ответственности можно применять только в том случае, если правоохранительные органы смогут доказать, что ее использование было пропагандой «войны или агрессии».