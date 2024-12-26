План «Ковер» (режим закрытого неба) ввели в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, а также в воздушной гавани Калуги. Об этом сообщает Росавиация.

Уточняется, что аэропорты временно не отправляют и не принимают самолеты.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении ведомства.

Как пишет телеграм-канал Mash, прием воздушных судов остановлен с 15:45 мск. Такая мера, по предварительным данным, связана с угрозой атаки беспилотников.