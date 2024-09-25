Сотрудники МЧС России потушили пожар на складе в московском районе Кунцево, сообщается в телеграм-канале ведомства. По предварительным данным, возгорание охватило 600 кв. метров, сведений о пострадавших нет.

Горение в ангаре на улице Горбунова у ее пересечения с МКАД началось на площади 100 кв. метров. В ходе пожара возникла угроза перехода огня на соседние постройки, включая автозаправочную станцию. Из-за возгорания все строение обрушилось. Предположительно, там хранились автозапчасти.

По данным телеграм-канала Shot, очевидцы рассказали, что слышали громкие хлопки с горящего склада. «По последним данным, вплотную к ангару пристроены два контейнера с маслом и топливом внутри», — писал канал.

Заместитель начальника отряда, начальник службы пожаротушения Управления по ЗАО ГУ МЧС России по Москве Николай Кубас уточнил, что пожар произошел в здании по адресу: улица Горбунова, дом 12А. По его словам, в 06:31 мск возгорание было локализовано на площади 600 кв. метров, а в 06:55 — полностью потушено.

«В тушении пожара было задействовано 85 человек личного состава и 24 единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало», — добавил представитель МЧС.

В связи с тушением пожара пришлось перекрывать автомобильное движение по улице Горубнова вблизи места происшествия, сообщил московский Департамент транспорта.