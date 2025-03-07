Останкинский суд Москвы отправил под домашний арест 21-летнюю первокурсницу Госуниверситета просвещения Полину Костикову по делу об организации деятельности террористической организации (ст.205.5 УК РФ). Следствие считает, что девушка была членом украинского батальона «Азов»* и занималась рекрутингом в воюющий за Украину неонацистский «Русский добровольческий корпус» (РДК)* Дениса Капустина.

Как следует из карточки суда, мера пресечения Костиковой была избрана 6 марта. Телеграм-канал Baza уточняет, что ее задержали двумя днями ранее на съемной квартире в Москве. Судя по соцсетям девушки, последний раз на свою страницу в VK она заходила днем 4 марта. По версии следствия, Костикова вступила в «Азов»* в 2022 году, когда находилась в Турции. В батальоне ей дали позывной Ева. После этого она вышла на РДК* и стала заниматься сбором денег для корпуса и вербовкой новых боевиков.

Летом 2023 года Костикова переехала в Тбилиси, где жила в хостеле, в котором, по версии следствия, вместе с ней останавливались будущие члены террористической группировки Капустина. Девушка, считают следователи, обеспечивала их деньгами. В июне 2024 года Костикова вернулась в Россию и обосновалась в Москве, где, уверены силовики, продолжала заниматься вербовкой в РДК* через интернет. По статье 205.5 УК РФ Костиковой грозит до 20 лет колонии.

РДК*, который курирует ГУР Украины и состоит преимущественно из российских неонацистов, в России признан террористической организацией. Командир корпуса Денис Капустин и ряд его соратников приговорены к пожизненному лишению свободы за терроризм и госизмену. Поводом стало нападение РДК* на села в Брянской области в марте 2023 года, в результате которых террористами были убиты по меньшей мере двое гражданских — оба мужчины, а также ранен ребенок. Капустин и его соратники объявлены в международный розыск.

В декабре 2024 года суд в Москве арестовал шесть человек по обвинению в пособничестве РДК*. По версии следствия, молодые люди наносили на стены лозунги в поддержку этой организации и учились изготавливать коктейли Молотова. В январе 2025 года суд арестовал 33-летнего москвича, который планировал вступить в РДК*, чтобы воевать с российской армией, и успел отправить свою анкету куратору.

* признана в России террористической организацией и запрещена