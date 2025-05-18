Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал сооснователя криптоигры Blum и экс-директора криптобиржи Binance в СНГ Владимира Смеркиса, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

В карточке на сайте суда указано, что дело Смеркиса было зарегистрировано 16 мая. В тот же день прошло заседание по избранию меры пресечения, однако решение суда не приводится. ТАСС отмечает, что пока не располагает официальным комментарием о ситуации.

О том, что Владимира Смеркиса арестовали, также сообщил основатель криптобиржи Exved Сергей Менделеев.

«Я очень прошу средства массовой информации подключить все свое влияние, чтобы попытаться изменить эту ситуацию до апелляции. Подробности позже», — написал он в своем телеграм-канале.

Команда проекта Blum 17 мая объявила, что Смеркис больше не имеет отношения к приложению. Из заявления следует, что он покинул должность директора по маркетингу и «не участвует в разработке проекта или в качестве соучредителя».

«Мы благодарим Владимира за его вклад в проект и желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях. Наша команда по-прежнему полностью предана делу и сосредоточена на достижении наших целей, и повседневная работа продолжается в обычном режиме», — говорится в сообщении компании.

Чем известен Владимир Смеркис

Владимир Смеркис начал свою карьеру в сфере цифровых технологий, работая в различных компаниях, включая Mail.Ru Group, где занимал должность заместителя вице-президента по международному развитию.

В криптовалютной индустрии Смеркис стал известен как управляющий партнер The Token Fund, одного из первых криптовалютных инвестиционных фондов. Позже он стал сооснователем платформы Tokenbox, предназначенной для формирования криптовалютных фондов.

В 2022 году Смеркис занял пост директора криптовалютной биржи Binance в России и СНГ. В 2023 году он покинул эту должность. Тогда же Binance объявила об уходе с российского рынка, заключив соглашение о продаже всего местного бизнеса компании CommEX.

После ухода из Binance Смеркис стал сооснователем криптоигры Blum, которая функционирует в виде мини-приложения в Telegram и предлагает пользователям зарабатывать игровые токены, собирая падающие снежинки. Как утверждали создатели проекта, эти токены должны были конвертироваться в реальные деньги, однако пользователи столкнулись с трудностями при выводе средств.