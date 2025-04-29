Бабушкинский районный суд Москвы по ходатайству следствия на два месяца арестовал Владимира Шилонцева по обвинению в убийстве темнокожей женщины на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Тело заколотой в сердце темнокожей девушки было найдено рядом с одним из домов в Ясном проезде в столичном районе Южное Медведково утром 28 апреля. Позже в Следственном комитете сообщили, что подозреваемый в убийстве задержан. Ведомство завело уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Не позднее 28 апреля 2025 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире жилого дома, расположенного в Ясном проезде в городе Москве, вступил в конфликт с девушкой, в ходе которого нанес ей ножевое ранение в область сердца, а после сбросил ее тело из окна. От полученного повреждения потерпевшая скончалась на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

По информации телеграм-канала Shot, убитая является 22-летней уроженкой Нигерии, которая приехала в Россию в 2023 году на учебу. Известно, что она официально не была зарегистрирована на территории страны.

По предварительной информации, в день инцидента между девушкой и Шилонцевым возник конфликт, во время которого мужчина схватился за нож и ударил ее в сердце. После этого фигурант якобы завернул девушку в простыню и выбросил в окно. Позже ее обнаружил дворник, но спасти не смог.

По данным следствия, после произошедшего фигурант скрылся, но был задержан в кратчайшие сроки.