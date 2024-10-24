Басманный суд Москвы арестовал на два месяца первого замначальника ГУП «Московский метрополитен» Дмитрия Дощатова по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Дощатова поместили в СИЗО на два месяца, до 22 декабря, уточняет ТАСС.

В рамках дела Дощатову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК; максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). По данным ТАСС, он не признал вину по делу.

Также суд арестовал еще двух фигурантов дела, в том числе предполагаемого взяткодателя, передает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева А.В. и Волынского А.С», — сообщили в суде. Волынскому вменяются дача взятки и мошенничество в особо крупном размере, Васильеву — только мошенничество.

По данным «Коммерсанта», поводом для уголовного дела стали хищения в рамках контракта на работы в метрополитене на общую сумму 3 млрд рублей. По версии следствия, работы были выполнены только на 1 млрд рублей, а остальная сумма похищена. Как пишет «Ъ», за то, чтобы «закрыть глаза на недоделки и хищения», первый замначальника московского метрополитена потребовал взятку в виде автомобиля Toyota RAV4.

В материалах дела говорится, что Дощатов получил взятку автомобилем оценочной стоимостью 4,8 млн рублей в ноябре 2023 года.

Помимо первого замглавы столичного метрополитена, в расследовании фигурируют еще несколько человек, в отношении которых расследуется дело о мошенничестве, пишет ТАСС. По информации «Ъ», подрядчики, подозреваемые в хищении средств, также задержаны.