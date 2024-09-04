Головинский суд Москвы арестовал на 5 суток активистку Либертарианской партии России (ЛПР) Екатерину Михайлову. Накануне она была задержана возле дома в районе Ховрино, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва».

«Как указано в протоколе полиции, Екатерину Михайлову задержали вчера в 10 утра на улице возле дома в Ховрино, потому что та ответила отказом показать документы и якобы вела себя агрессивно перед сотрудниками», — сказано в сообщении.

По данным канала, девушка написала, что составленным протоколом не согласна. Задержанная объяснила, что утром была дома, к ней пришли сотрудники полиции, вывели ее на улицу и там уже задержали «без каких-либо пояснений за неповиновение полицейским», отмечает «Осторожно, Москва».

В ЛПР пояснили телеграм-каналу, что к Михайловой пришли под предлогом оперативно-разыскных мероприятий в рамках дела по статье «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти».

27 августа «Осторожно, Москва» сообщил, что ЛПР подала заявку на проведение митинга в Москве в поддержку основателя Telegram Павла Дурова после его ареста во Франции. Организаторы направили уведомление в мэрию о проведении публичного мероприятия на проспекте Сахарова 7 сентября.

«Мы считаем, что арест Дурова во Франции также недопустим и является попыткой государства получить еще больше контроля над частной жизнью общества», — сказали тогда в ЛПР.