Лефортовский суд на два месяца арестовал Нику Новак, подозреваемую в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией (статья 275.1 УК). Об этом сообщает пресс-служба суда.

В сообщении суда указано, что Новак является «представителем иностранной организации». Заседание проходило в закрытом режиме, адвокат девушки в разговоре с RTVI заявил, что не может поделиться подробностями дела ввиду тайны следствия.

RTVI удалось узнать, что Новак 31 год, она родилась в Чите. Там девушка организовала поэтический клуб «Одаренные». Также она вела группу «Вконтакте» «Lady N: творчество Ники Новак», где публиковала собственные стихи — в некоторых из которых можно увидеть отсылки к военному конфликту на Украине.

Например, 16 августа она опубликовала стихотворение, в котором напрямую упоминаются события в Донбассе:

«…Ведь сегодня в речах война

Брат на брата идет с мечом.

Ты, похоже, сошла с ума,

Раз людская беда — нипочем.

Смерть с людьми на просторах полей

Играет в судьбы лото,

На Донбассе аллея погибших детей,

А ты твердишь про пальто…».

Последняя публикация в группе датирована 9 декабря.

Девушка оказалась одной из первых арестованных по статье о сотрудничестве с иностранным государством или организацией (275.1 УК). Она была введена в уголовный кодекс летом 2022 года. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы со штрафом до одного млн рублей.

Однако предусмотрено и освобождение от наказания, в случае «если лицо добровольно и своевременно сообщило органам власти об установлении и о поддержании отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации, не совершило никаких действий по исполнению полученного от него задания и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления».

Ранее по этой статье был арестован по меньшей мере один человек с фамилией Кринари, следует из картотеки московских судов общей юрисдикции.