Двое бездомных — мужчина и женщина — незаконно проникли в здание посольства Кении в Москве и устроили там «банкет», сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Телеграм-канал «112» пишет, что пара попала в диппредставительство через входную дверь, оборудованную магнитным замком. Чтобы открыть ее, злоумышленники «просто дернули посильнее», утверждает канал.

По данным ТАСС, злоумышленники поднялись на кухню, которая находится на втором этаже, где поели, выпили алкоголь и покурили. «112» подчеркивают, что проникшие в посольство бездомные «везде оставили бедлам».

Приехавшие по вызову сотрудники полиции задержали мужчину и женщину без определенного места жительства. По данным «РЕН ТВ», злоумышленникам было 26 лет и 53 года соответственно. Против них возбудили дела о мелком хулиганстве и нарушении пропускного режима охраняемого объекта. Теперь им грозит административный арест или штраф.

Это не первый подобный случай. В августе 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался попасть на территорию дипмиссии США. Злоумышленника задержали. Позднее стало известно, что он работает в одной из аутсорсинговых компаний.