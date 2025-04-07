«Газель» въехала в подземный переход, который также является входом на станцию метро «Парк Победы» на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС.

Автомобиль двигался по Кутузовскому проспекту в сторону области. Источник агентства в оперативных службах уточнил, что «Газель» ехала из Башкирии.

«Предварительно, водитель уснул за рулем», — сказал собеседник.

Из-за аварии вход в метро заблокирован. На месте работают сотрудники оперативных служб.

РИА Новости пишет, что водитель смог самостоятельно выйти из автомобиля, внутри зажат еще один человек, очевидцы пытаются помочь ему выбраться.

Аналогичное ДТП произошло в сентябре 2024 года. Тогда в строящийся подземный переход в Краснопресненском районе Москвы влетел Gelandewagen. Авария произошла в переходе на пересечении Шелепихинского шоссе и набережной. Внедорожник вылетел с проезжей части, слетел по ступенькам, перевернулся и упал на крышу. Водитель скрылся с места аварии. По данным МВД, никто не пострадал.