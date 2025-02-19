Вечером 19 февраля в Москве загорелось здание Института электронной вычислительной техники им. С.А. Лебедева на Варшавском шоссе. По ситуации на 23.00 мск площадь пожара составляла около 1500 кв. м. У здания обрушили стены и крыша.

Возгоранию присвоен повышенный уровень сложности. МЧС России сообщает, что из здания самостоятельно вышли 30 человек. Данных о пострадавших не поступало. РЕН пишет о взрывах на месте пожара.

В тушении НИЦ электронной вычислительной техники задействована пожарная авиация — телеканал 360 сообщает о двух вертолетах.

Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники основан в 1948 году. Здесь разрабатывалась первая советская ЭВМ “Стрела”, комплексы «Эльбрус-1» и «Эльбрус-2». Также сотрудники института создали аппаратно-программный комплекс СОРМ ОРИ для сбора и обработки данных при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Здание института расположено на Варшавском шоссе и является самым длинным в Москве — 720 метров. В народе его называют “лежачим небоскребом”.