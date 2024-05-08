Пародиста и телеведущего Юрия Аскарова доставили в инфекционное отделение одной из московских клиник после того, как врачи заподозрили у него пневмонию. Сам шоумен подтвердил факт госпитализации в беседе с NEWS.ru.

«Да, действительно, это так. Я нахожусь в инфекционной [больнице]. Слава богу, пневмония не подтвердилась, но нахожусь под наблюдением», — рассказал Аскаров.

Накануне он пожаловался на плохое самочувствие. По данным телеграм-канала 112, у Аскарова обнаружили симптомы ОРВИ.

В разговоре с «РЕН ТВ» он уточнил, что вечером у него поднялась температура и стало тяжело дышать. Сейчас Аскаров лежит под капельницей с антибиотиками, ему уже лучше, сообщает телеканал.

Как сообщает телеграм-канала Baza, Аскаров пробудет в больнице несколько дней. Пародист рассказал журналистам, что намерен быстро восстановиться, поскольку на следующей неделе у него запланированы многочисленные мероприятия.

Юрий Аскаров родился 1 февраля 1977 года в Канске Красноярского края. Он окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС), где учился в мастерской Бориса Брунова и Олега Марусева. Кроме того, он является выпускником Эстрадно-циркового училища.

Юрий Аскаров работал конферансье на концертах многих известных артистов, среди которых Рианна, Тото Кутуньо, Патрисия Каас, Адриано Челентано, Деми Мур, Эштон Кутчер и другие. Он также постоянный участник программ «Аншлаг» и «Субботний вечер».

Кроме того, Юрий Аскаров снимался в нескольких отечественных фильмах и сериалах.