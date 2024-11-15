В Москве две школьницы 10 и 12 лет сбежали из дома и украли в зоомагазине кота. Спустя три дня девочек обнаружили в Крыму — в городе Алушта, но без кота. По словам девочек, животное они потеряли еще в Москве. Зоозащитники и волонтеры осудили поведение школьниц и призвали всех неравнодушных подключиться к поискам кота. Подробнее об этой истории — в материале RTVI.

По данным портала Msk1, инцидент произошел во вторник, 12 ноября. Школьницы пришли в зоомагазин Cats&Dogs на Фестивальной улице и забрали из вольера рыжего кота по кличке Лучик. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Как рассказала изданию очевидица, до этого школьницы заходили в соседний зоомагазин, где также пытались украсть кроликов, но продавцы успели этому помешать.

По словам зооактивистов, кот Лучик находился в магазине на передержке. Животное бросили хозяева, и сотрудники магазина искали ему новый дом.

В соцсетях и телеграм-каналах распространились ориентировки с фотографиями пропавших девочек и украденного кота.

«С кошкой разговор окончен»

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, 15 ноября сотрудники полиции обнаружили девочек в Алуште. По словам представителя ведомства, жизни и здоровью девочек ничего не угрожало. Школьниц обещали в ближайшее время доставить в Москву и передать родителям.

Позже Волк опубликовала фрагмент рассказа сбежавших девочек. По словам школьниц, в тот день они прогуляли уроки и поехали гулять по магазинам. Сначала они приехали в торговый центр «Европейский» на станции метро «Киевская», а затем отправились в ТЦ на Речном вокзале. Девочки признались, что заглядывали в несколько зоомагазинов и в одном из них увидели кота, которого спонтанно решили забрать.

«Зашли мы в зоомагазин, нам понравилась одна кошка. Мы ее взяли. Потом кошка сбежала. На этом у нас все. С кошкой разговор окончен», — рассказала одна из девочек.

О том, как девочки смогли самостоятельно добраться до полуострова, не сообщается.

Волонтеры, которые ищут украденного кота, рассказали изданию «Подъем», что животного с девочками не было: кот еще два дня назад «выбежал в районе метро “Аннино”», когда подростки садились в такси, выходя из торгового центра.

«Они его потеряли около МКАДа. Его сейчас ищут. Поиски организованы волонтерами, людьми неравнодушными. Они прочесывают весь район Аннино, клеят объявления. Нам нужна помощь людей, которые живут в этих районах — Бутово и Анино», — сказали волонтеры.

По их словам, родители девочек начали их «шантажировать». «Звонила мама и шантажировала: мы вам кота не отдадим, потому что девочки хорошие, вы их очернили, что они живодеры», — добавили собеседники издания.

Они отметили, что нанесение вреда коту подпадает под статью о жестоком обращении с животными (ч. 2 ст. 245 УК), однако девочек «спасает» их юный возраст.

Между тем агентство РИА Новости приводит слова одной из волонтерок о том, что кота потеряли «в районе Домодедова». «Сейчас информация следующая по коту. Я дозвонилась до папы, сказали, что кота они потеряли в районе Домодедова. Домодедова чего, я не понимаю, города, метро. Кота нужно расширять поиски, искать от Варшавки, Домодедова, Бутова, все районы, которые есть», — рассказала она.

О наказании для школьниц

Зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил «Национальной службе новостей», что готов подключиться к поискам Лучика, если кота не удастся оперативно найти. По словам депутата, он уже получил обращение о случившемся от граждан.

Бурматов отметил, что девочки совершили кражу — «процессуально тут никакого двойного толкования не может быть».

«Учитывая резонанс в СМИ, думаю, реакция правоохранителей будет достаточно оперативной. Из-за этого проступка девушкам может грозить реальная ответственность, вряд ли уголовная, но административная точно. Они сами себе создали проблемы», — сказал депутат.

Он добавил, что с девочками необходимо провести профилактическую беседу, понять их мотивы. Жизнь им «ломать» не нужно, но «на административку они 100% нарвались», заключил Бурматов.