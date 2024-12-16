В Москве 84-летняя пенсионерка отдала 146 млн рублей телефонным мошенникам, которые убедили ее в том, что все ее средства со счетов уходят на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы и телеграм-канал Baza.

По предварительной информации, аферисты позвонили женщине и заверили, что для сохранности ее денег их необходимо обналичить и передать им. В результате пенсионерка на протяжении нескольких дней снимала деньги со своих счетов и передавала их злоумышленникам через курьеров.

Как уточняет Baza, мошенник позвонил пенсионерке 2 декабря, представился сотрудником ФСБ и начал утверждать, что ей грозит уголовная ответственность поскольку с ее счетов кто-то пытается перевести деньги украинской армии.

Мошенник предложил сотрудничать со следствием и передать обналиченные средства «сотрудникам ФСБ и Центробанка» во дворе своего дома. Женщина согласилась.

«С третьего по десятое декабря Светлана снимала средства со своих вкладов и счетов, а также со счетов мужа и передавала их «сотрудникам ФСБ и Центробанка» во дворе своего дома. Для безопасности деньги она должна была передавать по паролю “Зима”», — пишет Baza.

После очередной встречи с курьером женщина уехала на дачу в Подмосковье и там поняла, что стала жертвой мошенников.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.