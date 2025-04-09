На седьмом этаже в роддоме на Госпитальной площади в Москве произошло возгорание, сообщает пресс-служба столичного МЧС. Пожарные спасли 29 человек.

«Поступило сообщение о загорании на 7 этаже 7-этажного административного здания по адресу: ЮВАО, Госпитальная площадь, д. 2, к. 28. По предварительным данным на этаже людей нет», — говорится в сообщении.

Позже в ведомстве уточнили, что пожарные спасли 29 человек из задымленной зоны на 7 этаже.

В пресс-службе МЧС по Москве отметили, что в целях безопасности пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы. В 07:37 было объявлено о ликвидации открытого горения, в 07:43 — о полной ликвидации возгорания.

«Площадь уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.