На юго-западе Москвы на станции метро «Саларьево» загорелся силовой кабель трансформатора, люди эвакуированы, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Причиной стало короткое замыкание.

«По требованию МЧС станция «Саларьево» закрыта для входа и выхода пассажиров. Поезда временно проезжают станцию без остановки», — сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте много машин МЧС и медики, пишет «Осторожно, Москва». Одна из очевидиц рассказала каналу, что было много дыма, но он быстро рассеялся. Также пассажиры рассказали MSK1.RU, что огня не было, но был едкий запах, как от горящей проводки.

Одно из первых сообщений о «сильном задымлении» в тоннеле между станциями «Саларьево» и «Румянцево» появилось за десять минут до полудня 21 августа. Очевидцы сообщали, что поезда на тот момент еще ходили. По словам одного из пассажиров, дым проник в вагон, от него слезились глаза.

В 13:43 Дептранс сообщил, что «Саларьево» снова открыли для входа и выхода пассажиров.

«Движение на Сокольнической линии осуществляется в штатном режиме», — сказано в телеграм-канале департамента.

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