На Красной площади в Москве начался парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В церемонии участвуют более 11,5 тысяч военнослужащих, более 1,5 тысяч из них — участники СВО.

На параде присутствуют более 20 иностранных лидеров. Среди них — президент Беларуси Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, премьер Армении Никол Пашинян, генсек Компартии Вьетнама То Лам, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Военный парад принимает министр обороны России Андрей Белоусов. Он прибыл на площадь в гражданском костюме с георгиевской лентой на груди. Под песню «Священная война» военнослужащие Почетного караула внесли на площадь государственный флаг России и Знамя Победы в Великой Отечественной войне. После этого Белоусов и главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков совершили объезд и поприветствовали построившиеся на площади парадные расчеты.

В состав парадных расчетов вошли военные Мьянмы, Беларуси, Вьетнама, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Египта, Азербайджана, Казахстана, КНР, Киргизии и Лаоса.

По Красной площади пройдут танки, бронемашины, ракетные установки и другая военная техника. После этого в небе над Кремлем пролетят боевые самолеты.

С речью на параде выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что День Победы в России отмечают как «самый главный праздник» и что «Россия помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением ее событий».

Кроме того, глава государства заявил о преклонении перед «поколением, сокрушившим нацизм и завоевавшим свободу для всего человечества». Путин также поздравил участников парада и ветеранов с 80-летием Победы. Он добавил, что Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии и антисемитизма.