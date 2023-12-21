В Москве не будут устраивать салюты в новогоднюю ночь и Рождество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичном правительстве.

По его словам, проведение «фейерверочных показов в Москве не предусмотрено». Телеграм-канал «Осторожно, Москва» опубликовал фрагмент документа за подписью замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Кирилла Малышкина. В нем говорится, что запуск салютов не предусмотрен планом основных мероприятий встречи Нового года и празднования Рождества.

Как сообщили ТАСС в мэрии, празднование Нового года, как и в прошлый раз, пройдет в «более сдержанном» формате, без фейерверков и салютов.

20 декабря депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил мэру Москвы Сергею Собянину обращение с просьбой отказаться от запуска фейерверков в новогоднюю ночь и направить вырученные средства на «нужды фронта». «В то время, когда наши воины держат мир на своих плечах на фронте, весьма странно проводить праздники и пускать салюты, не чувствуя серьезности момента», — говорится в обращении Гусева.

В разговоре с RTVI депутат не смог подтвердить сообщения о том, что новогодних салютов в Москве не будет.

«У нас идет специальная военная операция, и салюты являются избыточными. Москва и так прекрасно выглядит. <…> У нас Москва полностью в праздничном убранстве — подсветка, новогодние инсталляции, шары, елки везде. Этого достаточно. Эти деньги, в то время, когда наши ребята сидят в окопах, лучше отдать на помощь им и их семьям», — подчеркнул Гусев.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь напомнил, что в Великую Отечественную войну в СССР проводились салюты в честь Орла и Белгорода после перелома 1943 года. Зюганов привел мнение маршала Георгия Жукова о том, что этот салют стал одним из главных событий, повлиявших на настрой людей.

«Поэтому я не вижу проблем, чтобы Новый год отсалютовать, тем более, что есть серьезные подвижки на фронте в нашу пользу», ― сказал депутат НСН.

В прошлом году в столице и других регионах России от новогодних салютов тоже отказались. В Москве этот вопрос выносился на голосование в проекте «Активный гражданин».