В Москве на территории парка Зарядье развернулась Международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов. Одновременно в Харбине (КНР) стартовал фестиваль «Сделано в России», который продлится до 21 мая. По подсчетам организаторов, в результате уже прошедших фестивалей-ярмарок предприниматели заключили несколько экспортных контрактов на сумму более 4,5 млрд рублей.

Организаторами ярмарки выступили Министерство промышленности и торговли России, АО «Российский экспортный центр», фонд «Росконгресс» и Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Правительство Москвы. По словам вице-президента Российского экспортного центра Александра Молодцова, мероприятие направлено на продвижение российских продуктов на китайском рынке, который сейчас является одним из наиболее перспективных.

«Мы рассчитываем, что китайские потребители поймут, что российская продукция качественная и ее можно приобрести на крупнейших площадках», — сказал Молодцов в разговоре с журналистами.

На онлайн-ярмарке были представлены несколько сотен позиций: шоколад, морепродукты, мед, крупы, березовый сок, цикорий и др. Все эти товары жителям в прямом эфире представила блогер Ян Жуньсинь, более известная в КНР под именем DanDan. Ее аудитория в китайской соцсети Kuaishou превышает 100 млн человек. С 2019 года зрители прямых эфиров DanDan приобрели товаров, о которых рассказывает девушка, почти на 84 млрд юаней (около 937 млрд рублей). В Россию она приехала, чтобы провести одну из своих трансляций и рассказать в ней о российской продукции.

По словам директора Росконгресса Александра Стуглева, выручка за каждый час стрима DanDan с ярмарки составляет около 250 млн рублей. Одна позиция, в которой находится от 8 тыс. до 50 тыс. единиц товаров, продается примерно раз в четыре минуты.

«Ярмарка в Москве и Харбине поможет китайским потребителям познакомиться с максимально широким ассортиментом качественных товаров из России, открыть для себя новые бренды, а российским компаниям — не только повысить свою узнаваемости в b2c-сегменте, но и наладить деловые контакты с крупнейшими дистрибьюторами Китая. В результате уже прошедших фестивалей-ярмарок предприниматели заключили экспортные контракты на сумму свыше 4,5 млрд рублей», — сообщила журналистам генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Церемонию открытия онлайн-ярмарки в Москве посетил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он поприветствовал коллег из КНР и заявил, что подобные мероприятия важны для укрепления двусторонних отношений Москвы и Пекина. Вице-премьер также вручил DanDan грамоту за вклад в укрепление российско-китайских отношений.

Участникам ярмарки Чернышенко пожелал новых деловых контактов. Он выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества России и Китая в рамках межправительственной комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

На мероприятие прибыл также посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Отношения между нашими странами стабильны, они продолжают развиваться, не подвергаются влиянию внешних обстоятельствах и защищают миропорядок и базируются на деловом сотрудничестве. Это самая главная гарантия нашего развития», — сказал посол журналистам. Как добавил Чжан Ханьхуэй, Китай 15 лет остается основным торговым партнером России. Дальнейшие перспективы развития в этой отрасли он назвал очень большими. «Надеемся, что блогеры также будут привносить свой вклад», — отметил дипломат.