Басманный суд Москвы арестовал министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сообщается на сайте суда.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Куранова», — сказал источник РИА Новости в суде.

Куранову может грозить до 15 лет лишения свободы. Других подробностей его ареста не приводится.

Константину Куранову 37 лет. Он окончил Военно-технический университет при Федеральном агентстве специального строительства в 2010 году. Трудовую деятельность Куранов начал во время учебы — с 2008-го работал в «Инженерном центре «Проектирование, обследование, испытание строительных конструкций».

В 2018 году Куранов возглавил отдел «Управления автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор», в 2019-го занял пост заместителя начальника управления, а в феврале 2020-го стал начальником «Новгородавтодора».

Должность министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Куранов занял в июле 2022 года, сменив на этом посту Артема Литвинова.

Дело Шульцева

Ранее, 18 июля, на два месяца был арестован заместитель председателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев. Он также обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции отметила, что сторона защиты и обвиняемого просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, но Басманный суд не удовлетворил это ходатайство.

После ареста Шульцева врио губернатора Новгородской области Александр Дронов сообщил, что ему «доложили о ситуации с задержанием должностных лиц в нашем регионе». Врио главы региона отметил, что выводы будут сделаны после завершения расследования, которому местно правительство оказывает «все необходимое содействие».

«Сейчас могу заявить одно совершенно точно: есть два базовых требования к каждому члену регионального правительства — честность, преданность своему делу и интересам жителей Новгородчины. Иного быть не может», — писал Дронов в своем телеграм-канале.

Станислав Шульцев родился 18 января 1989 года в Армавире. Он окончил Государственный Университет Управления (ГУУ) по специальности «государственное и муниципальное управление» в 2011-м, а годом ранее начал трудовую деятельность.

Шульцев работал на руководящих должностях в Федеральном дорожном агентстве Росавтодор. В октябре 2017 года он занял пост руководителя Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области.

В январе 2018-го Шульцев стал министром транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития региона. В декабре 2019 года он был назначен заместителем главы Новгородской области.