Дагестанский боксер Рустам Исламов был задержан за хранение наркотиков сотрудниками правоохранительных органов в московском спа-салоне. Об этом пишет «Сапа медиа» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, полицейские задержали 37-летнего спортсмена в салоне на Пресненской набережной 4 марта. Источник отметил, что у Исламова при себе были два пакетика, предположительно, с кокаином.

Мужчину доставили в полицию для допроса, в его отношении было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотических веществ в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК России).

По данным Mash, полицию вызвали сотрудники заведения, которые увидели у спортсмена белый порошок. Телеграм-канал «Дагестан сейчас», в свою очередь, пишет, что о белом порошке у Исламова сообщил один из клиентов заведения. Вещество было направлено на экспертизу.

Как уточняет «Дагестанская правда», боксер-профессионал из Дагестана одержал 7 побед нокаутом в семи матчах. Последний бой Исламов провел 21 февраля. Он одержал победу над Станиславом Каштановым нокаутом во втором раунде, пишет Prosportd.kz.

Согласно данным на сайте Федерации бокса России, первый профессиональный бой Исламова состоялся в августе 2021 года. Он встретился с Жакшылыком Маратом Уулу, которого победил техническим нокаутом в третьем раунде в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», писал «Спорт-экспресс».

В июле 2023 года Исламов победил боксера из Калининграда Сергея Горохова в бою за титул чемпиона России в среднем весе на вечере профессионального бокса в Каспийске. Матч завершился в первом раунде после того, как Исламов два раза отправил соперника в нокдаун.