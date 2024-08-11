В Москве 15-летний подросток устроил смертельное ДТП. Он сел за руль машины каршеринга, арендованной под чужим аккаунтом, не справился с управлением и въехал в стену жилого дома. В результате ДТП погиб один несовершеннолетний пассажир, еще трое подростков пострадали и были госпитализированы, сообщила прокуратура Юго-Западного административного округа.

ДТП произошло на улице Южнобутовская около 4:00 мск 11 августа. Водитель автомобиля не справился с управлением, после чего скрылся с места происшествия. Позднее полиция установила его личность — им оказался 15-летний житель Москвы, его госпитализировали.

Как сообщает прокуратура Москвы, несовершеннолетний водитель заявил, что телесные повреждения получил якобы при падении самоката. В ближайшее время его доставят на допрос, сообщил Следственный комитет (СК).

Помимо водителя в машине находились еще несколько человек. По данным СК, в больницу было доставлено двое пассажиров. Прокуратура пишет о трех госпитализированных подростках, в том числе 2008 и 2011 годов рождения.

Попавший в ДТП автомобиль получил серьезные повреждения, передняя часть машины смята, передает РЕН ТВ. Видно, что передняя часть машины сильно смята.

По данным телеграм-канала Baza, подростки смогли арендовать машину, войдя в чужой аккаунт. Сначала они около трех часов ездили по столичному району Бутово на небольшой скорости, а затем разогнались до 145 км/час, утверждает канал. Водитель нажал на тормоз, однако машину «стало мотать» и она врезалась в дом, пишет Baza.

Знакомый с ситуацией источник «Подъема» подтвердил, что школьники смогли арендовать машину из-за ошибки предыдущего пользователя каршеринга, который не заглушил и не закрыл автомобиль. Связан ли этот человек с подростками, пока не известно, отметил собеседник издания.

«Это точно не был фальшивый аккаунт, потому что это просто технически невозможно: даже если люди покупают поддельные аккаунты, при смене устройства система автоматически запрашивает селфи», — пояснил источник «Подъема».

На фото с места происшествия видно, что каршеринг принадлежит оператору каршеринга «Ситидрайв». В компании заявили, что потрясены произошедшим и начали внутреннюю проверку.

«Мы потрясены случившимся и выражаем соболезнования семье погибшего ребенка. Мы проверяем все подробности случившегося и оказываем всё необходимое содействие правоохранительным органам», — говорится в сообщении пресс-службы «Ситидрайва».

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК; максимальное наказание — 12 лет лишения свободы). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП.