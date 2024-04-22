В Москве покончила с собой 21-летняя волейболистка пляжного клуба «Заречье-Одинцово», победитель первенства России, игрок молодежной сборной Арина Михайлина. Как рассказала «Газете.Ru» главный тренер команды Наталья Урядова, девушка совершила самоубийство из-за расставания с молодым человеком.

«Получается, что они в этот же день и расстались, в день трагедии. То есть они переговорили, расстались по каким-то причинам и, судя по тому, что он читал или слышал в ответ по телефону, он счел нужным вызвать скорую помощь», — пояснила Урядова.

Как пишет телеграм-канал Baza, в воскресенье 21 апреля во время переписки с Михайлиной ее молодому человеку показалось, будто девушка прощается с ним. Тогда он вызвал ей скорую и сам выехал к общежитию Московского энергетического института (МЭИ) на юго-востоке Москвы, где проживала спортсменка. Прибывшие на вызов врачи осмотрели Михайлину, но, не обнаружив причины для беспокойства, уехали, после чего девушка поднялась на 16 этаж, уточняет Baza. Спустя час ее нашли под окнами общежития.

По данным МК.RU, волейболистку обнаружили живой и сразу отвезли в больницу, однако врачам не удалось ее спасти. «Характер травм позволил предположить», что Михайлина покончила с собой, отмечает издание.

По информации портала Smotrim.ru, сотрудники правоохранительных органов не обнаружили признаков насильственной смерти на месте, где была найдена волейболистка.

«К медикам, которые были на вызове, нет претензий. Наверное, они компетентны. Там требовалась именно психологическая помощь. Нужно было вызвать другую бригаду, которая бы знала, как вести себя. То есть они с ней просто по-человечески поговорили, напоили чаем — ну вроде бы и все, вызов принят, ничего страшного не произошло. Нельзя было, конечно, ее оставлять в таком состоянии. [Надо было] с кем-то связаться и дождаться компетентных специалистов», — добавила главный тренер «Заречье-Одинцово».

О смерти молодой спортсменки утром 22 апреля сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Организация выразила соболезнования родным и близким Михайлиной.

Вице-президент ВФВ Андрей Горбенко заявил, что Федерация намерена установить обстоятельства гибели девушки, пишет ТАСС. По словам Горбенко, Арина Михайлина была «перспективной спортсменкой, кандидатом в молодежную сборную страны».

Генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко отметил, что неизвестно «что там произошло» и пока у организации очень мало информации о случившемся. В разговоре с РИА Новости он пообещал, что при необходимости Федерация окажет семье погибшей любую помощь.

Арина Михайлина выиграла первенство России среди девушек до 17 лет в 2018 году. На следующий год она завоевала бронзу на Спартакиаде для учащихся. Помимо членства в молодежной сборной России по пляжному волейболу девушка выступала за ВК «Заречье-Одинцово», а с декабря 2022 по октябрь 2023 года также являлась спортсменкой ВК «Динамо-Водный».

В сообщении волейбольного клуба «Заречье-Одинцово», за который выступала Михайлина, говорится, что девушка не играла в текущем сезоне чемпионата России по волейболу на снегу «из-за состояния здоровья». Спортсменка проходила реабилитацию перед подготовкой к пляжному сезону, отмечается в заявлении клуба.