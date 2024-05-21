На юге Москвы в районе Бирюлево Западное произошла массовая драка со стрельбой, в результате которой пострадали два человека. Следственный комитет (СК) сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

По данным следствия, конфликт между группой мужчин произошел на пересечении улиц Харьковской и Медынской. Во время потасовки некоторые ее участники применили оружие — травматический пистолет и нож. Нападавшие скрылись с места происшествия.

«Двое пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения с ножевыми ранениями в области спины, им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в заявлении СК.

Следователи и криминалисты продолжают работать на месте с очевидцами для установления всех обстоятельств и выяснения личностей участников конфликта. Расследование дела находится на контроле в прокуратуре Южного административного округа Москвы.

По информации «Известий», правоохранителям удалось задержать некоторых участников конфликта. По словам пресс-службы столичного МВД, «ряд граждан задержан».

По данным агентства «Москва», инцидент произошел около 20:00 мск, в конфликте участвовали порядка 15 человек.

Очевидцы конфликта рассказали, что он был запланирован — мужчины приехали к определенному месту, после чего начали выяснять отношения. По информации Msk1, участники конфликта разговаривали не на русском языке, один из них был в обмундировании. Кроме того, свидетели драки рассказали, что слышали «два-три выстрела».

Один из очевидцев конфликта, считает, что это была не массовая драка, а «избиение».

«Там, по-моему, били только двоих: на одного налетело человека четыре и на другого два-три», — рассказал житель района «Газете.ru».

По его словам, все остальные мужчины стояли по периметру пешеходной зоны — с одной стороны — «помоложе, более агрессивные», а напротив «три-четыре человека постарше, тоже приезжие, вели себя спокойнее».

У участников драки, как отметил ее свидетель, было два пистолета, и после стрельбы все попытались скрыться.