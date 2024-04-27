Уголовное дело о теракте (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) возбуждено после поджога вертолета на аэродроме Остафьево на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, связанные с МВД.

Инцидент произошел в ночь на 26 апреля на стоянке «Северная». По информации собеседников издания, в 03:09 мск на месте работали две спасательные машины аэропорта Остафьево. Площадь пожара составила порядка 30 кв. м.

РБК пишет, что рядом с местом происшествия были найдены пять стеклянных и одна пластиковая бутылки, «от которых чувствовался запах горючей жидкости». Также следователи обнаружили монтировку, обрывки колючей проволоки, сумку для сменной обуви и перчатки.

Телеканал «Звезда» со ссылкой на источник передает, что содержимое только одной бутылки могло вызвать пожар, а в остальных пяти, предположительно, был лимонад.

По данным телеграм-канала Baza, речь идет о поджоге вертолета Ка-32. Его используют для поисково-спасательных работ, тушения пожаров, транспортировки груза, а также патрулирования и поддержки специальных операций, говорится на сайте «Московского авиационного центра», которому принадлежит летательный аппарат. Сообщается, что вертолет был зачехлен и находился на техобслуживании.

Расследованием дела занимается Следственный комитет (СК) на водном и воздушном транспорте.

26 апреля Главное управление разведки (ГУР) Украины опубликовало кадры поджога российского пожарного вертолета. В ведомстве считают, что Ка-32 применяли для обеспечения и поддержки российских Вооруженных сил на Украине, в частности для экстренной эвакуации военных. В украинских СМИ и ряде телеграм-каналов писали, что ГУР уничтожило российский вертолет.

В российском Минобороны информацию не комментировали.

Международный аэропорт Остафьево находится в юго-западной части столицы на территории Новой Москвы. Он является основным пунктом базирования авиакомпании «Газпром авиа», созданной для обеспечения потребностей предприятий группы «Газпром». Аэропорт Остафьево принимает и обслуживает пассажирские и военно-транспортные суда типа Ту-134, Як-40, Як-42, Ан-12, Ан-24/26, Ан-72/74, Falcon F-900, а также все типы вертолетов.