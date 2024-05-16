В Москве не будут согласовать проекты, предполагающие строительство квартир и студий площадью менее 28 кв. м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное письмо Москомэкспертизы.

В нем говорится, что Жилищный кодекс России не относит студию к жилым помещениям. Согласно своду правил о многоквартирных жилых зданиях, минимальная площадь для однокомнатных квартир составляет 28 кв. м, для двухкомнатных ― 44 кв. м.

«При проектировании объектов на территории города Москвы отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается», ― говорится в письме Москомэкспертизы.

В нем отмечается, что во внимание приняты достигнутые в столице показатели в сфере жилищного строительства и целевые показатели, предусмотренные указом президента России Владимира Путина.

В Москомэкспертизе уточнили, что требование по минимальной площади не распространяется на объекты, разрешение на строительство которых было выдано или проекты которых были одобрены по состоянию на 7 мая 2024 года.

При нарушении требований Москомэкспертиза будет выдавать отрицательные заключения на строительные проекты. Мосгосстройнадзор будет следить за соблюдением норм по минимальным площадям жилых помещений на всех стадиях ― от выдачи разрешения на строительство до ввода объектов в эксплуатацию, подчеркивается в письме.

Президент России своим указом от 7 мая поручил обеспечить россиян жильем общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году и не менее 38 кв. м к 2036 году.

Согласно исследованию компании «Инком-Недвижимость», жители Москвы из-за подорожания ипотеки стали чаще выбирать на первичном рынке малогабаритные квартиры, передает «Интерфакс».

Студии площадью 20-25 кв. м занимают в продажах 50,7%, рассказал агентству директор направления «Новостройки» компании Валерий Кочетков. Однокомнатные квартиры и «евродвушки» площадью 35-40 кв. м выбирают 28,8% покупателей.