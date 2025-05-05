Интернет-пользователи в Москве пожаловались на массовые сбои в работе мобильного интернета и операторов связи. Это следует из данных сайта Сбой.рф.

«В районе Таганки невозможно было вызвать такси. Когда я смогла уехать, решила полистать ленту в Telegram, а там вечное обновление», — приводит слова одной из пользовательниц MSK1.ru.

Жалобы на работу интернета и связи начали поступать после 10 часов утра. Наибольшее количество жалоб на 12.30 мск поступило на работу компаний «Билайн» (4834 жалобы, 87% — Москва), «МТС» (3570 жалоб, 72% — Москва), Т2 (2690 жалоб, 74% — Москва), «Мегафон» (1116 жалоб, 69% — Москва), Yota (602 жалобы, 64% — Москва) и «Ростелеком» (159 жалоб, 41% — Москва).

Компании «Мегафон» и «Билайн» подтвердили РИА Новости, что в столице возможны проблемы с подключением к интернету по независящим от оператора причинам, однако сама сеть работает штатно.

«Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков предпочтительно использовать функцию VoLTE в настройках смартфона», — рассказал представитель «Билайна».

В Т2 и МТС отказались от комментариев.

Позднее Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщила в смс-рассылке о том, что ограничения доступа в интернет связаны с грядущим празднованием Дня Победы, пишет ТАСС.

«Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», — говорится в тексте рассылки.