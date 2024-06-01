В составе одного из поездов метрополитена Москвы на перегоне между станциями «Воробьевы горы» и «Спортивная» произошло задымление. По данным столичного дептранса, во время ЧП пассажиры не пострадали, По данным ведомства, ответственные службы сразу начали работать над восстановлением движения составов.

«Информация ряда источников о пожаре в поезде или в тоннеле не соответствует действительности».

Очевидцы сообщили о задымлении в составе одного из поездов московского метрополитена на перегоне между станциями «Воробьевы горы» и «Спортивная», написал телеграм-канал SHOT. В СМИ появилась информация о пострадавших и пожаре, которому городские экстренные службы присвоили второй ранг.

Позднее в столичном дептрансе опровергли сообщения о пожаре, а также написали об отсутствии пострадавших и завершении работ после ЧП. RTVI рассказывает подробности об инциденте.

Московский дептранс сообщил об остановке движения от станции «Университет» до «Парка культуры» из-за технической неисправности. В департаменте отметили, что поезда в обратном направлении движутся с увеличенными интервалами.

Эвакуация пассажиров состава была произведена на станции “Спортивная”, сообщил ТАСС. Источник телеграм-канала “112” сообщил о пяти пострадавших, которым была оказана медицинская помощь.

Журналисты опубликовали видео, на котором виден вагон метро с разбитыми окнами. Издание отметило, что таким образом пассажиры пытались выбраться из вагона. На другом видео видна искореженная дверь вагона, которая “отлетела от вагона и попала в токоприемник, после чего произошло короткое замыкание”.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» написал, что пассажиры выпрыгивали на перегоне из открытых дверей и шли пешком до ближайшей станции. Издание также опубликовало фотографии автомобилей «скорой» и пожарной службы.

Агентство «Москва» со ссылкой на очевидцев сообщило о пожаре второго ранга в остановившемся вагоне. Позднее издание опровергло эту информацию со ссылкой на Дептранс.

В дептрансе заявили об отсутствии пострадавших из-за приостановки движения поездов. В департаменте назвали причиной произошедшего “техническую неисправность”. По словам представителей дептранса, на участке были произведены работы после ЧП, движение поездов вводится в стандартный график.