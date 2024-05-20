В Москве вооруженный ножом мужчина напал на 22-летнюю девушку и ударил ее в область шеи. Как сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале, пострадавшую госпитализировали.

В ведомстве уточнили, что нападение произошло на улице Уральской (район Гольяново).

«При координирующей роли Преображенской межрайонной прокуратуры установлен и задержан мужчина 1976 года рождения. При нем обнаружен складной нож», — добавили в ведомстве.

По данным телеграм-канала Shot, задержанным оказался 48-летний гражданин Афганистана с видом на жительство в России, в момент нападения он находился в нетрезвом состоянии. Mash пишет, что злоумышленника зовут Ахмед Б., он набросился на девушку со спины около полудня на автобусной остановке.

Пострадавшая — 22-летняя Алиса Н. — госпитализирована с непроникающим ранением, врачи борются за ее жизнь, отмечает Shot. По информации телеграм-канала «112», до приезда медиков первую помощь пострадавшей оказывали случайные прохожие, девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как пишет Shot, пострадавшая учится в Московском социальном педагогическом институте и подрабатывает логопедом. Девушка сама рассказала полицейским, что преступник скрылся в сторону Уральской улицы, утверждает «112».

Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту нападения.