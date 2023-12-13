Московские правоохранители обнаружили черный рынок по торговле детьми с участием неких «благотворительных фондов». Схему выявили во время расследования дела Юлии Логиновой, которая по документам являлась матерью 19 детей, большая часть из которых была ей не родными, сообщает RT со ссылкой на столичное управление Следственного комитета России.

По предварительной информации, сотрудники «фондов» размещали в социальных сетях таргетированную рекламу для женщин, желающих сделать аборт на поздних сроках, но не имеющих для этого медицинских показаний. Им предлагались контакты несуществующих организаций, предлагающих пройти обследование и оформить документы, необходимые для прерывания беременности. Как пишет RT, женщины тратили на это внушительные средства и в итоге оставались без средств к существованию.

Тогда беременных убеждали родить в женском приюте Натальи Патоки, которая, предположительно, проводила с ними психологическую работу, предлагая оставить детей там. После того, как жертвы соглашались, владелица приюта вместе с Логиновой забирали новорожденных и продавали. Таким образом, по версии правоохранителей, были «приобретены» как минимум 13 детей.

Многодетную приемную мать Юлию Логинову арестовали в середине октября, обвинив ее в торговле детьми и причинении тяжкого вреда их здоровью. Расследование против 47-летней женщины, у которой на иждивении 15 детей, начали после того, как врачи обнаружили в крови одного из ее детей «запрещенный к применению при его заболевании лекарственный препарат».

По версии СК, в 2015-м и 2016-м Логинова договорилась с 29-летней Фирузой Ускановой о покупке девочки и мальчика, а в 2018 и 2019 годах она купила еще двух детей у разных женщин. Помогала ей в этом знакомая Наталия Патока.

В 2018 году неустановленная следствием женщина по имени Марина родила мальчика, а в марте 2019 некая Зухра родила девочку. По подложным документам новорожденных зарегистрировали на Логинову. Как выяснилось позже, женщина не могла иметь детей после операции, которую провели ей в 2010 году.

Следствие полагает, что главной причиной того, почему женщина стала приемной матерью такого количества детей, были деньги. Государство платит пособие на каждого, а на ребенка-инвалида — более 30 тыс. рублей ежемесячно, отмечал телеграм-канал «112». Кроме того, она регулярно получала помощь от различных благотворительных организаций.

Вместе с Логиновой суд также арестовал ее знакомую многодетную мать, владелицу фонда Наталью Патоку и гражданку Узбекистана Фирузу Усканову.