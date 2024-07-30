Директор Московской биржи по маркетингу Георгий Чибисов погиб, выпав с яхты во время речной прогулки по Москве-реке 27 июля, сообщили телеграм-канал Baza и ИА Регнум со ссылкой на источники. В пресс-службе Мосбиржи заявили RTVI, что не дают комментариев по этой теме.

По данным Baza, 44-летний Чибисов пропал вечером 27 июля. О топ-менджера сообщила его жена, пишет ИА Регнум. По информации источника агентства, она получила сообщение от мужа, в котором тот написал, что отправился на прогулку, после чего перестал выходить на связь.

По данным «МК», инцидент произошел во время свадебного мальчишника.

«Отметив помолвку в баре, несколько друзей, среди которых был 44-летний маркетолог, направились в яхт-клуб в Кожуховском затоне, где их ждало арендованное судно. Планировалась небольшая прогулка по Москве-реке», — сообщает издание.

«МК» пишет, что во время ночной прогулки «один из отдыхающих пренебрег правилами безопасности» — он в одиночку вышел на площадку для ныряния и упал в воду. По одной из версий, мужчина хотел справить в реку малую нужду, но не удержался на ногах.

«Друзья не сразу обратили на исчезновение товарища: тревогу забили только спустя час», — утверждает издание.

После того, как найти Чибисова своими силами не удалось, знакомые топ-менеджера обратились за помощью к спасателям, пишет Baza. По данным «МК», его тело нашли в Москва-реке утром 28 июля.

Как пишет Baza, знакомые Чибисова, находившиеся вместе с ним на яхте, рассказали, что в определенный момент мужчина вышел на палубу, после чего упал в воду. ИА Регнум отмечает, что произошедшее лично никто из пассажиров не видел. Водитель яхты находился в рубке и не наблюдал за клиентами, указывает «МК», добавляя, что тот был трезв.

27 июля Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК сообщило о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека; максимальное наказание — пять лет лишения свободы).

«27.07.2024 в акватории канала Москвы от причала Зарядье до Южного речного порта во время движения из катера выпал мужчина 1980 г.р.», — говорится в пресс-релизе. Имя и фамилия мужчины в сообщении не приводятся.

Что известно о Георгии Чибисове

Последние два года Чибисов проживал в Лондоне, где работал маркетологом, пишет «МК». По информации издания, в июне 2024 года он вернулся в Москву и присоединился к команде маркетинговой аналитики в Мосбирже.

В интервью vc.ru от ноября 2023 года Георгий Чибисов рассказывал, что начал работать в сфере электронной коммерции в 1999 году. В 2006 году он получил предложение занять позицию менеджера по развитию бизнеса в компании Ozon. Как следует из данных на сайте РАНХиГС, где Чибисов преподавал цифровой маркетинг, в 2009 году он окончил Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности.

С 2011 по 2012 год Чибисов руководил отделом онлайн-продаж Wikimart. С 2012 по 2013 год занимал пост управляющего директора интернет-магазина Shoptime.ru в составе холдинга KupiVIP. В 2014 году был назначен директором по маркетингу в компании Job.ru.

Кроме того, Чибисов сотрудничал с компаниями OTTO Group, Lamoda и Tom Tailor, пишет The Voice.