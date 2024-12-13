В результате ДТП на Ленинградском проспекте в Москве погиб глава департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки Олег Чурилов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Автомобиль сбил 51-летнего руководителя департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки, в результате полученных травм мужчина умер», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП.

В телеграм-канале Минобрнауки говорится, что Олег Чурилов внес весомый вклад в обеспечение научно-технологического суверенитета России и укрепление ее инновационного потенциала.

«Олег Валерьевич запомнился коллегам как талантливый руководитель и настоящий профессионал, надежный товарищ и наставник <…> При активном личном участии Олега Валерьевича были реализованы крупные государственные программы, национальные и федеральные проекты, направленные на поддержку молодых ученых и технологических предпринимателей», — говорится в сообщении ведомства.

Олег Чурилов окончил Финансовую академию при правительстве России, возглавлял Совместный центр трансфера технологий РАН и «Роснано». Руководил департаментом развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки с апреля 2022 года. На сайте Минобрнауки врио директора департамента сейчас указан Станислав Жарков.