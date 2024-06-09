В Москве совершено нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, его знакомый погиб от полученных ранений. Нападавший задержан, им оказался лидер группы «Пасека» Роман Медведкин, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Как сообщила столичная прокуратура, 47-летний злоумышленник напал с ножом на двоих мужчин на Сиреневом бульваре в ходе ссоры в ночь на 8 июня. Одному из пострадавших преступник нанес «не менее 9 ударов в область жизненно-важных органов», раненый скончался в машине скорой помощи. Другой мужчина получил не менее трех ударов ножом в область туловища и был госпитализирован.

«47-летний злоумышленник задержан. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Ведомство не приводит имен погибшего и пострадавшего, но источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что нападение было совершено на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, а убитый — его знакомый Иван Поздняков. По словам собеседника агентства, преступник нанес Щельцину «ножевые ранения в область туловища и верхних конечностей».

По данным источника ТАСС, нападавшим оказался 47-летний лидер группы «Пасека» Роман Медведкин.

Кто на кого напал

Телеграм-канал Baza сообщает, что Щельцин и Поздняков по пути в магазин увидели незнакомых парня с девушкой, которые были пьяны и «громко кричали», и сделали паре замечание. Мужчина в ответ выхватил нож и напал сначала на Позднякова, а потом и на Щельцина, который пытался отбиваться подобранной с земли палкой.

Позже Baza уточнила, что вооруженный мужчина и его подруга «что-то искали на детской площадке» и при этом очень громко разговаривали, и Щельцин с Поздняковым заподозрили в них искателей «закладок» или даже распространителей наркотиков.

По словам источников канала, когда нападавший несколько раз ударил Позднякова ножом, девушка якобы велела ему: «Давай убей еще и этого», после чего тот кинулся на Щельцина.

Менеджер «Пасеки» Павел Жилов не смог подтвердить, что на Щельцина и Позднякова напал именно солист группы.

«По словам адвокатов, которые сейчас работают с Романом, он с кем-то поругался и заступался за свою девушку. С самой девушкой нам пока связаться не удалось. Роман сейчас задержан, завтра ему будут избирать меру пресечения», — сказал Жилов News.ru.

По данным Shot, Медведкин объяснил, что не смог вытерпеть ругательств в адрес его спутницы — 33-летней Марины, и из-за этого якобы начался конфликт, переросший в драку. Рокер также утверждает, что зачинщиками драки были Щельцин с другом, которые якобы на них напали.

Раненый глава АНО «Цифровые платформы» находится в сознании, он переведен из реанимации в хирургическое отделение, его жизни ничего не угрожает, добавил Shot. Следственный комитет завел дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК).

Арсений Щельцин родился 2 марта 1990 года. Он входит в состав IT-советов при Госдуме, Совете Федерации, Минцифры, Минпромторга и прочих органах власти, с 2015 по 2018 годы руководил проектами Института развития интернета, а с 2013 по 2015 годы возглавлял департамент интернет-коммуникаций Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия».