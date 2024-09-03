Следователи в Москве раскрыли дело об убийстве мужчины и его матери, совершенное 29 лет назад. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Следственного комитета России (СКР).

По информации издания, материалы уголовного дела об умышленном убийстве двух лиц, из корыстных побуждений (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РСФСР) уже переданы в суд. Фигурантом дела значится 55-летний мужчина.

Согласно данным, преступление произошло в ночь с 5 на 6 декабря 1995 года в квартире жертв на улице Кашенкин Луг в Москве. Фигурант дела, которому на тот момент было 26 лет, находился в гостях у знакомого, распивая алкогольные напитки с ним и его матерью.

По информации СКР, во время застолья мужчины поссорились, и гость ударил хозяина квартиры ножом. После этого он догнал выбежавшую в подъезд мать убитого и также нанес ей раны. Согласно материалам дела, помимо прочего, преступник украл из квартиры убитых телевизор.

Как отмечает «Лента.ру», сотрудники правоохранительных органов не смогли сразу установить личность преступника. Однако когда злоумышленника задержали, то выяснилось, что он уже неоднократно был судим.

В пресс-службе столичного СК пояснили, что в рамках расследования преступлений прошлых лет следователи, криминалисты и оперативные сотрудники правоохранительных органов изучили ранее собранные доказательства и провели дополнительные экспертизы.

В частности, на момент совершения преступления в 1995 году не было технической возможности провести дактилоскопическую экспертизу. Именно она помогла обнаружить папиллярные узоры пальцев рук и получить отпечатки пальцев преступника.

55-летний мужчина задержан, ему предъявлены обвинения. По данным Следкома, в ходе допроса он признал свою вину и рассказал, что пошел на преступление из корыстных побуждений.