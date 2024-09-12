Лефортовский районный суд Москвы приговорил к реальным срокам двух студентов, которых дети якобы заметили обнаженными в окне второго этажа. Тимура и Даниила отправили в колонию: одного на 5 лет, а другого — на 5,5 года. Об этом сообщают Msk1 и «Московский комсомолец» («МК»).

Молодых людей признали виновными по ч. 3 ст. 135 УК (развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц). Суд назначил им строгий режим — для них будет невозможен перерасчет времени в СИЗО, как день за полтора в колонии. Свою вину обвиняемые не признали.

Тимура и Даниила задержали в 2022 году, после того как двое гуляющих во дворе детей якобы заметили их обнаженными в окне второго этажа. Один из мальчиков рассказал об этом маме, которая обратилась в полицию. На место происшествия приехали оперативки. Телеграм-канал Baza рассказывал, что одного из обвиняемых полицейские задержали в квартире, а другой самостоятельно пришел в участок на следующий день.

Изначально против молодых людей возбудили дело по ч. 5 ст. 132 УК («Насильственные действия сексуального характера»), затем оно было переквалифицировано на более мягкую форму — ч. 3 ст. 135 УК («Развратные действия»). Максимальное наказание по этой статье — до 12 лет лишения свободы.

Молодые люди все обвинения отрицали. Один из них утверждал, что детям «просто показалось что-то нехорошее», а с другом они раздевались, чтобы починить трубу в доме и не намочиться. По другой версии, которую приводит «МК», один из молодых людей пришел в гости к другому, чтобы принять душ, поскольку у него отключили горячую воду.

Baza отмечает, что после задержания оба обвиняемых показались возмущенным родителям «очень адекватными и хорошими». Собеседница канала подчеркивала, что потерпевшие не желают обвиняемым «ничего плохого» и не ожидали, что «все так закрутится».

Кроме того, спустя почти год после ареста по ходатайству студентов был проведен следственный эксперимент, который показал, что с детской площадки, где играли мальчики, невозможно увидеть то, что происходит в окне второго этажа. К тому же дом находится в стороне от игровой зоны.