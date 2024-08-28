Второй Западный окружной военный суд приговорил инженера Артема Лозового* к 18 годам лишения свободы по обвинению в госизмене, приготовлении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ, сообщило агентство ТАСС. Гособвинение запрашивало для мужчины 22 года лишения свободы.

По решению суда Лозовой* проведет три года в тюрьме и 15 лет — в исправительной колонии строгого режима. Также обвиняемого оштрафовали на 700 тыс. рублей.

Заседание суда проходило в закрытом режиме из-за наличия секретных данных в уголовном деле. По информации агентства, Лозовой* признал свою вину.

39-летнего уроженца Краснодарского края инженера и бывшего автоэлектрика Лозового* задержали осенью 2023 года по подозрению в подготовке подрыва военкомата в Коминтерновском районе Воронежа.

По словам источника в правоохранительных органах, мужчину поймали с поличным в тот момент, когда он якобы доставал из тайника компоненты взрывчатки. После задержания Лозового* поместили в СИЗО.

Позже следователи пришли к выводу, что инженер сотрудничал с украинской организацией «Легион «Свобода России»**.

«Как установило следствие, обвиняемый отправил сотрудникам украинских спецслужб фотографии расположения одной из воинских частей в Воронеже», — рассказывал собеседник ТАСС.

По информации агентства, до задержания Лозового* привлекали к административной ответственности за репост видео с антивоенной страницы в соцсети. Он должен был выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Позже на него завели уголовное дело о госизмене в форме шпионажа.

*внесен в перечень террористов и экстремистов

**организация признана террористической и запрещена на территории России