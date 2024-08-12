В Москве на 82-ом году жизни скончался бывший руководитель Центрального комитета (ЦК) ВЛКСМ Виктор Мишин. Об этом сообщила Санкт-Петербургская общественная организация по поддержке и развитию исторических и культурных традиций комсомольского движения «Ветераны комсомола».

«Тяжелая весть застала нас сегодня — ушел из жизни наш руководитель и заслуженный гражданин страны Мишин Виктор Максимович», — говорится в сообщении организации.

Как отметил в разговоре с ТАСС лидер КПРФ Геннадий Зюганов, Мишин умер ночью с 11 на 12 августа.

Что стало причиной смерти политика, не сообщается.

Виктор Мишин родился 14 мая 1943 года в Москве. В 1967 году он закончил учебу по специальности «инженер-строитель».

В 1968 году Мишин стал вторым секретарем Москворецкого райкома ВЛКСМ, а в декабре 1982 года он возглавил ЦК ВЛКСМ, став 14-ым руководителем комсомола.

В 1996 году Мишин вошел в правление «Крокус банка», стал его председателем, а с 2010 года — членом наблюдательного совета банка.

Кроме того, в период с 2006 по 2008 год Мишин был членом Общественной палаты России.