В Москве в возрасте 68 лет умер бывший замначальника тыла Вооруженных сил России, генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Телесных повреждений нет, причина смерти естественная, на глазах у родственников дома скончался», — сказал собеседник издания.

По данным «МК», мужчина, находясь дома, почувствовал себя плохо, жена вызвала «скорую», но врачи не смогли его спасти.

В мае телеграм-канал Baza сообщал, что у генерал-майора случился конфликт с таксистом, которого он упрекнул в медлительности и неумении пользоваться навигатором, и тот в разгар ссоры выстрелил Древалю в ногу из травматического пистолета. В посте говорилось, что была начата полицейская проверка, но о ее результатах не сообщалось.

Дмитрий Древаль отслужил в армии 37 лет, о его назначении заместителем начальника тыла ВС России в 2009 году писала газета Минобороны «Красная звезда».

С 2018 года работал в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава, был старшим преподавателем кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения, возглавлял управление организационного обеспечения развития медицинского образования.

Древаль был награжден орденом «За военные заслуги» и медалью «За спасение погибавших».