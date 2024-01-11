Бывший руководитель компании «Цветлит» Сергей Волкодав, один их основных фигурантов дела о хищении при строительстве космодрома «Восточный», умер в одной из московских больниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление столичного Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

В ведомстве подчеркнули, что распространенные ранее СМИ сообщения об избиении обвиняемого в СИЗО-4 и получении им травмы, приведшей к смерти, не соответствует действительности.

Днем 11 января РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСИН, писал, что Волкодав попал в больницу после конфликта с сокамерником. Сначала его определили в медицинскую часть СИЗО № 4 «Медведь», а позже перевели в больницу Матросской тишины. Медики делали заключенному трепанацию черепа, после чего он впал в кому, а затем умер, рассказывает собеседник РБК.

Источник «Известий» утверждает, что Волкодав поступил в отделение одной из московских реанимаций. По данным собеседника издания, смерть мужчины наступила утром 11 января.

По информации источника телеграм-канала Shot, перед смертью Волкодав якобы «сошел с ума от жесточайшего избиения». Как уточняет канал, 29 декабря медики диагностировали у него расстройство личности органической этиологии, которое наступает из-за сильных повреждений головного мозга. Телеграм-канал «112» также писал, что предпринимателя госпитализировали в больницу с диагнозом «хроническая субарахноидальная гематома с кровоизлиянием».

Shot сообщает, что 30 декабря бизнесмена перевели в «гражданскую больницу», где ему на протяжении пяти дней дважды произвели трепанацию черепа, а также удалили две гематомы. Кроме того, как пишет канал, предприниматель не мог дышать без специальной трубки, которую ему поставили в трахею.

По данным Shot, 4 января у Волкодава начались осложнения: из-за сильного отека мозга у мужчины увеличились гематомы, воспалились околоносовые пазухи, а в легких начала скапливаться жидкость. Также рентген показал множество переломов лица.

В УФСИН по Москве заявили ТАСС, что 30 декабря Волкодава направили в городскую клиническую больницу №13 на медицинское обследование, а после получения положительного заключения о наличии у него тяжелого заболевания следователь отменил для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

По информации собеседника агентства в правоохранительных органах, Волкодава госпитализировали 31 декабря «в связи с болезнью», а меру пресечения в виде ареста ему отменили 10 января. «[Волкодав] скончался от инсульта», — добавил источник ТАСС.

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников написал в своем телеграм-канале, что 11 января ему поступило много звонков, касающихся судьбы Сергея Волкодава. Правозащитник заявил, что ему удалось выяснить, что до середины ноября 2023 года бизнесмен находился в СИЗО-1, затем его направили в СИЗО-4, откуда 30 декабря его госпитализировали в больницу №13 — там ему «диагностировали тяжелое заболевание, подходящее под постановление правительства, согласно которому дальнейшее его содержание в СИЗО было невозможным».

«Информацию о применении к Волкодаву физической силы подтвердить не могу, так как мы не получали обращений от данного гражданина, его адвокатов или родственников. Проверили записи в книгах ОНК — по данному гражданину, при посещении столичных СИЗО, у Комиссии жалоб, обращений не зафиксировано», — рассказал Мельников.

Он пообещал в ближайшее время постараться «получить доступ к медицинской документации с целью более детального ознакомления с ситуацией».

Дело Волкодава

Сергей Волкодав — брат бывшего директора Главного военно-строительного управления №6 (ГВСУ № 6) Юрия Волкодава, который достраивал объекты на космодроме «Восточный». В 2019 году против Волкодавов возбудители уголовные дела за превышение полномочий при строительстве космодрома.

В январе 2022 года суд Хабаровского края приговорил Сергея и Юрия Волкодавов к 4,9 года и 6,5 года лишения свободы соответственно. Они проходили фигурантами по делу о хищении средств при строительстве «Восточного».

По версии следствия, Юрий Волкодав закупал у компании брата «Цветлит» продукцию для строительства «Восточного» и других объектов Минобороны, однако эти товары в итоге либо не использовались, либо не входили в предмет изначально заключенного между ГВСУ № 6 и компанией договора».

Позднее братья были освобождены после рассмотрения апелляционных жалоб. Однако в сентябре 2023 года стало известно, что Сергея Волкодава обвиняют в хищении около 1 млрд рублей при исполнении госконтрактов, заключенных с Минпромторгом и ФГУП «ГУ «Инстрой» при Спецстрое России», указывал «Коммерсантъ». Сергей Волкодав находился в СИЗО по новому делу о мошенничестве.