В Москве умерла 42-летняя жена депутата от «Единой России» Валерия Демина Анастасия, которая, по данным телеграм-канала Baza, ранее обвиняла мужа в побоях. Информацию о смерти супруги вечером 7 мая подтвердил сам Демин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина признался, что пишет сообщение «со слезами на глазах и комом в горе». По его словам, Анастасия — «хороший и очень неравнодушный человек, друг и помощник, мать потрясающих троих деток» — умерла в понедельник, 6 мая.

«Угас не просто человек, а целый огромный мир. Я правда не могу словами выразить все то, что я чувствую. Скорбь, боль, злость и ощущение пустоты. Милая, моя Настена. Ты была лучшей матерью и нашим солнышком», — отметил Демин.

Депутат добавил, что его жизнь разделилась на » до» и «после». «А вот как это “после”, я не знаю», — заключил он.

Демин — депутат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский. Телеграм-канал Baza в феврале сообщал, что Анастасия Демина, также являющаяся депутатом от «Единой России» в муниципальном округе Ростокино, обвинила мужа в домашнем насилии.

В феврале женщина попала в больницу с ушибами и рассказала врачам, что дома ее избил муж: якобы он «сначала пристал, потом толкнул, а еще таскал за волосы». Как отмечал канал, в то время Анастасия уже лечилась от перелома шейки плечевой кости, а побои со стороны супруга ухудшили ее состояние.

В февральской публикации Baza говорилось, что Демин уезжал в зону боевых действий на Украине, «недавно приехал домой в отпуск». Его жена рассказывала, что он был очень рассержен из-за того, что она якобы почти не занимается работой по дому из-за сломанной руки, из-за чего «накинулся на нее рано утром».

Кроме того, как сообщала Baza, тогда женщина якобы рассказала полицейским, что с мужем у них давний разлад: «мол, у Демина есть любовница, и причина его срыва — “жена ему надоела”». После драки мужчина ушел из дома, а она поехала в больницу, утверждалось в публикации.

В новом сообщении канала говорится, что, по словам родственников, в последнее время Деминой стало хуже. У нее усилились боли, и она принимала много обезболивающих препаратов. Кроме того, она жаловалась на панические атаки. 6 мая женщина «будто уснула». Дети укрыли ее и ушли гулять. После этого «она уже не встала». Точные причины смерти установит судмедэкспертиза.

Сам Демин «последнее время проводил с любовницей, с которой уже познакомил детей», пишет Baza. Родные Анастасии Деминой рассказали, что после избиения она написала заявление в полицию, но по совету коллег из «Единой России» позднее забрала его.