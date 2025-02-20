Уголовное дело возбуждено по факту жестокого обращения со львенком, владелец которого морил животное голодом и пытался продать его за 260 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

«По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК (жестокое обращение с животным). В связи с жестоким обращением с животным межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты диагностировали у животного обезвоживание, истощение и множественные поражения кожного покрова.

«Неправильное развитие, вследствие содержания в ненадлежащих и неприспособленных условиях, необеспечении сбалансированного и специального адаптированного режима и рациона питания, что повлекло причинение боли и страданий, выразившихся в дегидратации (обезвоживании)», — добавили в прокуратуре.

В начале февраля в Москве спасли трехмесячного самку льва, которую выставили на продажу на платформе бесплатных объявлений. За продажу детеныша хотели получить 260 тыс. рублей. Для спасения животного инсценировали покупку, в ходе операции покупки львенок, а точнее львицу изъяли.

«Продавец не представил каких-либо документов, подтверждающих законность владения животным», — говорилось в сообщении столичной прокуратуры.

Еще одного 1,5-месячного детеныша льва сотрудники прокуратуры Москвы обнаружили летом 2024 года. По данным ведомства, прошлые владельцы сдали животное в ветеринарную клинику на Нагатинской набережной и не пришли за ним.